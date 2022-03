I cinquant’anni di Forum Clodii

L’Associazione Forum Clodii compie cinquant’anni, un traguardo che poche associazioni possono vantare di aver raggiunto. In tutti questi anni abbiamo tenuto fede a quanto scritto all’articolo 1 dello Statuto: “L’Associazione “Forum Clodii” è costituita col fine precipuo di sviluppare localmente una coscienza archeologica, storica e storico-artistica e nel contempo di ricercare, studiare e salvaguardare il patrimonio archeologico, storico e storico-artistico del Braccianese, della zona cioè corrispondente alle giurisdizioni comunali di Bracciano, Manziana, Canale Monterano, Oriolo Romano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia”.

Due generazioni si sono avvicendate alla guida dell’associazione, ma lo spirito che animava i soci fondatori è rimasto intatto ed ha permesso al sodalizio di raggiungere obiettivi ogni volta più ambiziosi, ma sempre al servizio della cultura del territorio Sabatino.

Il 9 aprile ci ritroveremo assieme ai soci, alle autorità locali e ai tanti amici che ci hanno seguito nel corso degli anni per festeggiare questa data importante che vuol essere non soltanto celebrativa, ma il sigillo di un rinnovato impegno dell’associazione per la comunità.