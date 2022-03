M5S Trevignano: mozione per istituire le comunità energetiche sul territorio.

Il gruppo trevignanese del M5s ha protocollato oggi una mozione per istituire le comunità energetiche sul territorio.

Abbiamo chiesto a Sindaco e al Presidente comunale di calendarizzare un Consiglio comunale straordinario per approvare la nostra mozione che impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi sul territorio per aprire uno sportello cittadino in cui tutti i residenti possano informarsi e capire come accedere ai finanziamenti e superare gli ostacoli che oggi rendono difficoltoso anche la sola installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle case.

“Riceviamo un numero sempre maggiore di messaggi da parte dei cittadini – commenta la referente Simona Petroselli – che ci chiedono aiuto e ci riferiscono delle difficoltà ad ottenere informazioni certe. Inoltre gli aumenti dovuti alle speculazioni di mercato prima e a causa del conflitto russo-ucraino poi rendono urgente e non più procrastinabile l’approvazione di questo testo. Il Comune, ad esempio, può rendersi partecipe e attivo nel contrasto alla povertà energetica: pensiamo alle nostre scuole che oggi hanno sì i pannelli fotovoltaici ma continuano a usare una caldaia per scaldare gli edifici del Comune. Una situazione tecnologicamente obsoleta a cui si deve rispondere con l’apertura della prima comunità energetica che potrebbe coinvolgere proprio questo primo gruppo di edifici e che potrebbero condividere l’energia prodotta e non utilizzata, con i privati che aderiscono”.

Il protocollo odierno potrebbe sancire l’inizio di una totale ristrutturazione rispetto la produzione di energia sul territorio – potremmo essere il primo Comune sul Lago a dare un concreto contributo alla salute economica dei cittadini trevignanesi ma anche alla tutela del nostro ambiente che ricordiamo, subisce gli effetti dei cambiamenti climatici per effetto della vicinanza con la metropoli. “Nei mesi scorsi abbiamo più volte contattato le diverse forze politiche locali che però stanno tergiversando – continua la coordinatrice – e con questo protocollo rinnoviamo la richiesta di adesione a questa iniziativa”

M5s Trevignano Romano