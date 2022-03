Lazio:Consiglio approva legge su cashback Iva assorbenti

La Regione Lazio in prima linea per i diritti delle donne. Oggi in Consiglio regionale è stata approvata una legge sul cashback dell`Iva per l`acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili.

Il Lazio è la prima Regione a legiferare su questo tema Secondo i dati Istat la spesa media per l`acquisto di assorbenti è di circa 70 euro all`anno. Sono circa 1 milione e 255mila le donne nel Lazio d`età compresa tra i 14 e i 51 anni, il 46% di loro ha un Isee inferiore o pari a 20mila euro. Per le 577.390 donne che rientrano in questa fascia, la Regione concede un contributo pari alla differenza tra l`attuale Iva al 10% e l`obiettivo del 4%. Per la presentazione delle richieste di contributo verrà sviluppata un`apposita app, scaricabile su dispositivi mobili.Vengono inoltre promosse iniziative da parte dei Comuni, in collaborazione con gli enti gestori delle farmacie, rivolti al contenimento dei prezzi e all`applicazione di promozioni per assorbenti e altri supporti igienici. Previste anche iniziative promozionali, informative e comunicative. Verrà stanziato un fondo di 250mila euro per il 2022 e 780mila euro per il 2023. “Con questa importante iniziativa – afferma il presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi – la Regione Lazio si pone ancora una volta in prima linea per i diritti delle donne e la parità di genere. Il cashback dell`Iva per l`acquisto di assorbenti permette un intervento mirato per modulare il prezzo di beni di prima necessità. Ringrazio la consigliera Sara Battisti, prima firmataria della legge, e tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno reso possibile questo risultato”. (ANSA).Y29-KSG2022-03-16 14:22 NNNN

DONNE. LAZIO, BATTISTI: PRIMI A RIDURRE AL 4% IVA SU ASSORBENTI

“Approvata all`unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio la prima legge regionale per abbattere al 4% l`IVA sugli assorbenti igienici femminili e, soprattutto, la prima legge in Italia a legiferare sulla povertà mestruale e sullo stigma sociale del ciclo. Si abbatte il tabù del ciclo mestruale: ancora una volta siamo i primi in Italia ad approvare un testo innovativo per eliminare le diseguaglianze di genere”.Così Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali, proponente e prima firmataria della Legge sul Cashback dell`iva per l`acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili. “Nonostante le numerose sollecitazioni- spiega- il Governo nazionale ha ridotto l`iva sugli assorbenti e i prodotti igienici femminili al 10%, ma noi come Regione Lazio abbiamo voluto fare di più. Attraverso un`apposita app per dispositivi mobili, non potendo agire direttamente sull`IVA che è un`imposta nazionale, restituiamo l`IVA che riteniamo sia pagata ingiustamente: gli assorbenti igienici sono un prodotto necessario per tutte le donne, non un orpello. In Europa l`Italia, pur con l`abbattimento al 10% dell`IVA, siamo ancora fanalino di coda: in Francia è al 5.5%, in Portogallo e nei Paesi Bassi è al 6%, alcuni Paesi l`hanno del tutto abolita, come in Nuova Zelanda. Con questo articolato non ci limitiamo ad abbassare, di fatto, l`IVA al 4%.La norma prevede anche l`ampliamento della platea delle beneficiarie di concerto con le farmacie ed i Comuni. Rompiamo quel muro di omertà intorno ai temi del ciclo, lavorando con le scuole per sensibilizzare sul tema della `povertà mestruale` e sullo stigma sociale che grava sul ciclo. Grazie al consiglio regionale, al presidente Zingaretti, al vice Leodori e alla Sartore, ex assessore al Bilancio, per l`approvazione di questo storico testo. Ancora una volta- conclude- con grande orgoglio, siamo i primi in Italia a farlo”.

LAZIO. TAMPON TAX, LEONORI (PD): APPROVATA LEGGE SACROSANTA

“Oggi abbiamo approvato all`unanimità la legge che rimborserà l`Iva sull`acquisto degli assorbenti e altri prodotti igienici femminili in favore di tante, tantissime donne.In Italia l`Iva applicata, dopo anni di battaglie, è scesa al 10% comunque una soglia ben più alta rispetto ad altri paesi. Da oggi, grazie a questa legge, le donne con un`età compresa tra i 14 e i 50 anni con un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro si vedranno rimborsare il 6% di Iva. La battaglia che insieme portiamo avanti è in continuità con altri progetti della Regione Lazio e partono tutti da un sacrosanto principio: garantire la parità dei diritti, ma anche sostenere i più giovani e le fasce economicamente più deboli. La legge di oggi è stata approvata da tutti, senza distinzioni politiche e di genere. Voglio ringraziare in particolare la mia collega Sara Battisti per la determinazione con cui ha portato avanti un`iniziativa così importante”. Così in un comunicato Marta Leonori, capogruppo Pd nel Consiglio regionale del Lazio.