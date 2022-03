Francigena del Sud Lazio: parte il corso per un nuovo modello di governance del turismo sostenibile lungo i cammini

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Best Med

Il 28 e il 29 marzo l’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio organizzerà due giornate di formazione rivolte agli operatori turistici e agli stakeholders dell’area della Via Francigena del Sud Lazio che si estende tra Castel Gandolfo e Minturno.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Best Med, il progetto strategico finanziato dal programma Interreg Med a cui partecipano otto paesi (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Croazia, Slovenia, Grecia e Montenegro) per migliorare la governance multilivello del turismo nel Bacino del Mediterraneo e mettere a punto strategie per lo sviluppo di un’offerta sostenibile lungo gli itinerari culturali.

Le due giornate saranno un’occasione per confrontarsi su tematiche e buone pratiche legate al turismo sostenibile, ragionare su modelli di governance e sperimentare strumenti di marketing e di sviluppo di un marchio territoriale. Obiettivo principale delle attività formative sarà il rafforzamento delle potenzialità dell’offerta locale e l’avvio della costruzione di una rete integrata di servizi e attività turistiche lungo l’itinerario della Francigena del Sud Lazio sulla base delle indicazioni elaborate dal progetto Best Med.

Il corso è aperto ad amministratori e tecnici di enti locali e sovracomunali, operatori turistici, guide, fornitori di servizi lungo l’itinerario da Castel Gandolfo a Minturno. Il programma prevede sia sessioni teoriche che sessioni pratiche per arrivare alla definizione di un vero e proprio vademecum per la gestione dell’offerta turistica lungo la Francigena del Sud Lazio.

La modalità di partecipazione è online con alcuni posti riservati in presenza ai soci della DMO “Francigena Sud nel Lazio”, vincitrice del bando sulle DMO regionali.

Alla conclusione della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di Regione Lazio e Francigena Service.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il seguente indirizzo di posta elettronica:

bestmed_regionelazio@slea.it

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online.