FESTIVAL ETRUSCO CONTRO IL RAZZISMO ☮️

Torna la seconda edizione a Cerveteri dal 17 al 20 marzo.

Domani, giovedì 17 marzo, in Sala Ruspoli, prende il via la seconda edizione di una manifestazione alla quale sono molto affezionata.

Dopo il successo dell’edizione di lancio, torna il Festival Etrusco contro il razzismo, una kermesse di conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, letture, momenti musicali e incontri tra culture che vede la partecipazione di tantissime realtà associative del territorio.

🎭 Tantissimi appuntamenti ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione per riflettere, per conoscere, per scoprire.

Un Festival di pace, ma anche un modo per soffermarci sulla drammatica situazione che stiamo vivendo a livello mondiale con un conflitto, quello in Ucraina, che sta assumendo dimensioni sempre più grandi e preoccupanti.

📚 Al mattino, appuntamenti con le scuole del territorio e il pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, tantissimi eventi rivolti a tutta la famiglia.

Federica Battafarano, Assessora alla Cultura di Cerveteri