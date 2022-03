CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E CULTURA DI GENERE, OGGI LA SIGLA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSIGLIERA DI PARITA’ E SINDACATI

SANNA-BIOLGHINI: “SINERGIA IMPORTANTE NEL SOLCO DI UNA VISIONE POLITICA IMPRONTATA ALLA PARITA’ IN TUTTO IL TERRITORIO”

Sottoscritto questa mattina presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini il protocollo d’intesa tra la Consigliera di parità della Città metropolitana di Roma capitale Gianna Baldoni e le organizzazioni sindacali territoriali di Cgil Cisl Uil e UGL, per il contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie nei luoghi di lavoro. Un testo articolato su tredici punti volti alla costruzione di un percorso concreto per sensibilizzare ed esportare la cultura di genere e il contrasto a ogni discriminazione nei luoghi di lavoro su tutto il territorio metropolitano. Presenti all’incontro, oltre al Vice Sindaco Pierluigi Sanna e alla Consigliera delegata Tiziana Biolghini, il Capo di Gabinetto della Città metropolitana Bruno Manzi e la Consigliera Nazionale di Parità Francesca Bagni Cipriani.

Così il Vice Sindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna, in apertura dell’incontro: “La cultura di genere, dell’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità è un filo conduttore trasversale a tutte le missioni del PNRR, ed è centrale nella visione politica di questa Amministrazione e del Sindaco Gualtieri. Solo insieme alle diverse voci, amministrazioni, sindacati, portatori d’interesse, possiamo sfruttare presto e bene le risorse ora messe a disposizione, ed è nostra intenzione costruire ponti e reti per progredire concretamente su un terreno prioritario e delicato come il contrasto alle discriminazioni e la prevenzione delle molestie. Vogliamo rafforzare in ogni modo il ruolo del nostro Ente per essere utili a cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, recuperando capacità d’azione, ed essere cinghia di trasmissione tra le diverse realtà per portare risultati e avanzamenti concreti”.

“Ogni periodo critico, come quello che stiamo vivendo, tra pandemia, post pandemia e guerra, provoca un arretramento di diritti e un aumento delle disparità, che ricadono soprattutto sulle donne – ha aggiunto la Consigliera metropolitana Tiziana Biolghini, delegata alle pari opportunità. “La sinergia creata da subito tra questa Amministrazione e la Consigliera di Parità Baldoni ha già portato alla costruzione di un percorso la cui prima tappa è stata l’iniziativa del 7 marzo su femminicidi e violenza di genere. Sono tante le tante iniziative che stiamo costruendo insieme, e questo protocollo si inserisce nel solco di un lavoro congiunto con tutti gli attori sociali e i portatori di interesse per educare al rispetto di genere come di ogni diversità, essere sostegno attivo nel contrasto alle violenze e alle discriminazioni in ogni aspetto della vita delle nostre comunità”.

“Il Protocollo d’Intesa rinnova e sancisce uno stretto rapporto di collaborazione per ogni azione utile alla concreta promozione delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo”. Così la Consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma Capitale, Gianna Baldoni.