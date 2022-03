CARO BOLLETTE E BENZINA. REGIONE LAZIO INCALZA IL GOVERNO

“Riportare nell’ambito della Conferenza Stato-Regione l’urgenza di adottare una strategia inter-istituzionale condivisa con le regioni e le parti sociali per far fronte all’aumento dei costi di energia e gas e compensare quello dei carburanti e prevenire gli effetti più negativi sul breve e lungo periodo”.

Lo prevede una mozione approvata oggi dal Consiglio Regionale del Lazio che riporta anche la firma della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Al piano del Governo per calmierare i prezzi e ridurre l’impatto – spiega la consigliera Michela Califano riportando una parte del documento – devono seguire azioni strutturali non solo temporanee”.

“Ecco perché – spiega Califano – è importante che la Regione Lazio faccia pressioni sul Governo per adottare strategia a lungo respiro che sostengano le famiglie e le imprese in questa delicatissima fase e in quella successiva in cui dovremo a tutti i costi avviare la strada dell’indipendenza energetica puntando su una transizione ecologica sempre più sostenibile. È fondamentale che questo periodo di trasformazione non si abbatta sulle spalle dei consumatori e delle imprese già gravate da questi due anni di pandemia globale”.

“Oggi non è solo vitale calmierare i prezzi di energia e carburanti ma avviare un percorso virtuoso che guardi ai prossimi 50 anni. Un ringraziamento alla collega Mattia prima firmataria del documento e a tutti coloro che hanno sostenuto questa importante iniziativa”.

Michela Califano