Il Comune di Cerveteri mette a disposizione gratuitamente 30 biciclette per la mobilità sostenibile

Si tratta di 15 biciclette a pedalata normale e 15 assistita. Nei prossimi giorni la pubblicazione del bando

Il Comune di Cerveteri mette a bando 30 biciclette, 15 a pedalata muscolare e 15 a pedalata assistita, che saranno utilizzabili gratuitamente per un periodo di tre mesi. La pubblicazione del bando rientra nell’ambito di Mov.Eco, il progetto di mobilità sostenibile finanziato dal Ministero e realizzato in modo congiunto dal Comune di Cerveteri con il Comune di Fiumicino che punta a promuovere uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Le biciclette, saranno messe a disposizione a partire dal 18 maggio del 2022.

“Si tratta di 30 biciclette, 15 a pedalata normale e 15 a pedalata assistita, che tramite avviso pubblico metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città che vogliono provare mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani. Un azione mirata ad incentivare modalità più green e meno inquinanti della macchina o dello scooter – ha detto la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – per effettuare i propri spostamenti. Mi auguro che le biciclette, acquistate dal Comune di Cerveteri grazie ad un finanziamento ministeriale e messe a disposizione dei cittadini, possano essere un importante impulso verso la cittadinanza per promuovere l’uso di mezzi di trasporto sempre più ecologici, oltre che economici visto anche il particolare contesto storico in cui i prezzi della benzina e del gasolio sono davvero ai massimi storici”.

“L’utilizzo della bicicletta è ovviamente gratuito – spiega la Vicesindaca Gubetti – sarà chiesto solamente il versamento di una piccola cauzione, che poi verrà ovviamente restituita, per il periodo di assegnazione del mezzo. Una volta terminati i tre mesi, il Comune di Cerveteri rientrerà in possesso della bicicletta e scorrendo la graduatoria del bando proseguirà con nuovi utenti che hanno fatto richiesta. Priorità nell’assegnazione delle biciclette, verrà data ai pendolari, studenti e a quelle persone con un reddito ISEE basso o in difficoltà economiche dimostrabili, che così potranno avere garantito un mezzo di trasporto smart e funzionale a titolo totalmente gratuito”.

“Doveroso – conclude la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – un ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Ambiente e Mobilità, nelle persone della Responsabile del Servizio Architetto Daniela Petrone e dei Funzionari Giorgia Prete e Valerio Granieri e al dipendente dell’Ufficio di Staff del Sindaco Dottor Luca Paolangeli, che ha curato la parte grafica di tutti i progetti Mov.Eco. nella nostra città”.

Il bando è scaricabile sul portale www.comune.cerveteri.rm.it