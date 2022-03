CITTA’ METROPOLITANA ROMA: QUALITA’ DELL’ABITARE

SANNA: “45 MILIONI DI INVESTIMENTI PER UNA RIVOLUZIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO”.

E’ stata approvata all’unanimità in Consiglio metropolitano la delibera del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare. Tre progetti di riqualificazione del Patrimonio Edilizio che interessano i Comuni di Monterotondo, Civitavecchia, Frascati e Albano Laziale.

“Con questa delibera l’Amministrazione Gualtieri destina 45 milioni di euro di investimenti, che andranno a riqualificare il patrimonio dei Comuni destinato all’edilizia residenziale sociale per rigenerare il tessuto socio – economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, per consentire una migliore e nuova coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. Una nuova dignità abitativa nelle periferie, una ricucitura con il tessuto urbano per armonizzare anche la politica sociale di questi luoghi, per farli diventare ancora di più accoglienti e all’interno di una visione politica concreta e non di annunci. Il compito di questa Amministrazione sarà quello di lavorare al fianco dei Sindaci, con il supporto fondamentale degli uffici, non solo per soddisfare le necessità dei cittadini, ma anche per dare una prospettiva futura ed evitare sprechi inutili. Dopo questa importante approvazione, si potrà passare alla sottoscrizione delle convenzioni. La nuova Amministrazione sta lavorando senza sosta per rafforzare il ruolo dell’Ente sul PNRR e sulla trasformazione di Roma e dei Comuni della nostra provincia”.

Pierlugi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma