Bracciano: secondo incontro per fronteggiare emergenza umanitaria causata dalla “crisi ucraina”

Oggetto: Convocazione secondo incontro per fronteggiare emergenza umanitaria causata dalla “crisi ucraina” e coordinare la solidarietà

Carissimi e carissime,

in considerazione della prima riunione operativa e delle novità sopraggiunte è convocata una seconda riunione operativa Giovedì 17/03/2022 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Bracciano, alla quale sono invitate le istituzioni coinvolte e le associazioni di terzo settore presenti sul territorio, per condividere e coordinare le attività dello sportello di Accoglienza e Coordinamento e le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Tante sono le iniziative solidali che il terzo settore, i cittadini e cittadine stanno mettendo in campo, ora più che mai è necessario un coordinamento di risorse e una convergenza di intenti.

Per questo Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra disponibilità.

Cordialmente

Il Sindaco Marco Crocicchi

Assessore Politiche Sociali, Accoglienza e Inclusione Massimo Guitarrini