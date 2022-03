Sui canali RAI Yoyo e DeAJunior la serie dei Coniglietti Coraggiosi.

“Brave Bunnies” il cartoon ucraino beniamino dei bambini italiani non ferma la produzione grazie al supporto dei partner europei KidsMe, Ànima Kitchent e Rai

È stata ideata a Kiev, dalla autrice ucraina Olga Cherepanova, la prima serie a cartoni animati divenuta un successo internazionale e popolare anche in Italia.

“Brave Bunnies” è una deliziosa serie animata per bambini di età prescolare che segue una famiglia di coraggiosi e curiosi Coniglietti in cerca di avventura ed esplorazione, in viaggio sul loro Bunny Bus.

La serie, in 52 episodi, è in onda su Rai Yoyo e Rai Play, dove ha debuttato lo scorso aprile, e su DeaJunior, canale tv del gruppo DeAgostini Editore, che con KidsMe, la children content factory del gruppo, ne firma la produzione insieme alla società ucraina Glowberry di Kiev e allo studio spagnolo Ànima Kitchent, con la collaborazione di Rai Ragazzi.

“Brave Bunnies” è una serie sull’amicizia e sulla conoscenza del diverso. In ogni puntata, la grande famiglia dei coniglietti intraprendenti sale su un autobus a forma di coniglio e raggiunge una destinazione differente, dove fratelli e sorelle coniglietti incontrano animali diversi e creano nuovi giochi che aiutano a costruire amicizie.

Grazie a un’animazione di grande qualità, nella sua apparente semplicità, la serie ha avuto un successo immediato ed è stata trasmessa in oltre 60 Paesi, trasformandosi nel primo successo globale della animazione ucraina.

La società di produzione Glowberry era al lavoro a Kiev sulla seconda stagione della serie quando la guerra li ha sorpresi, ma i colleghi ucraini insieme ai suoi partners non si fermano e si stanno organizzando per portare avanti la lavorazione perché il messaggio dei coniglietti coraggiosi di tolleranza e di rispetto è oggi ancora più importante.

Antonio Ranalli