RICORSO AL TAR LAZIO: per ANNULLAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE CON LA PREVISIONE DEI DIGESTORI ANAEROBICI

Stamattina sono stati depositati al TAR LAZIO tutti gli atti, gia notificati via pec venerdi 11 marzo, al ministro della transizione ecologica, al sindaco di Roma ed al responsabile legale di AM spa.

Abbiamo trasposto al TAR LAZIO il ricorso straordinario al capo dello Stato del 12 febbraio scorso per chiedere L’ANNULLAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE CHE CONTIENE ILLEGITTIMAMENTE LA PREVISIONE X I DIGESTORI ANAEROBICI, che non fanno parte di certo di alcuna economia circolare, come scrivono alcuni ignoranti in materia, ma solo di una speculazione “circolante” per acchiappare incentivi STATALI A FONDO PERDUTO A CARICO DELLA COMUNITÀ NAZIONALE.

Comitato legge rifiuti zero