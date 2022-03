PNRR. Delibera PINQUA: progetti da 45 milioni di euro per l’edilizia residenziale

PNRR. Delibera PINQUA, Michetelli: “La maggioranza domani e’ pronta ad approvare in Consiglio di Citta Metropolitana la delibera: progetti da 45 milioni di euro per l’edilizia residenziale”

“Grazie al lavoro del Vicesindaco Pierluigi Sanna, delegato al PNRR, dopo i P. U. I., siamo pronti domani ad approvare in Consiglio di Città metropolitana di Roma Capitale anche la delibera sui P.I.N.QU.A, che riguarda 3 progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio dei Comuni di Monterotondo, Civitavecchia, Frascati e Albano Laziale, progetti di quasi 45 milioni di euro per l’edilizia residenziale.

Si tratta di interventi sul Patrimonio che rigenereranno il tessuto sociale ed economico dei nostri Comuni per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini. Città Metropolitana continua ad avere un grande ruolo sul PNRR e sulla trasformazione di Roma e dei Comuni della nostra provincia. Con il Vice Sindaco e tutta la maggioranza stiamo lavorando a pieno ritmo per non perdere quest’occasione unica, a vantaggio dei Comuni che amministriamo. Ringraziamo gli uffici che ci stanno aiutando nell’importante lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente per il rilancio e la valorizzazione del nostro Ente e del Patrimonio del nostro territorio”

Cristina Michetelli, delegata al bilancio e Patrimonio di Città metropolitana di Roma Capitale.