Martighnano: lettera di un nostro lettore

Lettera al direttore

Caro direttore,

ieri dopo lungo tempo sono andata al lago di Martignano, a piedi, passando dal nuovo ingresso per viandanti e ciclisti sito poco dopo Porta del Parco.

Che dispiacere vedere che tutto è bruciato e stanno faticosamente ricrescendo le ginestre e altri arbusti.

Quello che mi ha stupito è stata però la situazione del parcheggio che è stato spostato a metà strada circa ( e solo nei fine settimana)

Tre le cose ad esso relative:

Che non ci sia una tariffa differenziata per auto e moto che qui pagano come le auto mentre di solito non pagano o hanno una tariffa ridotta Che ci sia scritto “parcheggio a pagamento Non custodito”.

Tale indicazione è , inefficace e addirittura clausola vessatoria, come stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 1957/2009 a seguito di un furto di un auto avvenuto in un parcheggio gestito da una società municipalizzata. La Corte infatti stabilisce che l’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio è inefficace: tale limitazione è inefficace perché non approvato specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del Codice Civile, dovendosi questa limitazione ritenere condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un’offerta al pubblico, come stabilito dall’art. 1336 del Codice Civile. Quindi per la Corte di Cassazione, in caso di furto dell’auto o di un danno subito in un parcheggio a pagamento, l’indicazione di “incustodito” all’entrata non esime dalle sue responsabilità il gestore, in quanto rappresenta una clausola vessatoria..

che all’inizio della strada, sotto le telecamere della ztl ci sia un cartello sibillino “parcheggio interno per il lago di martignano sabato domenica e festivi” senza in dicare che è a pagamento, in che orari, se la telecamera è spenta o accesa.

Mi fermo qui, ma se vuoi aggiungo che, giunta finalmente al lago ho visto: