Comune di Canale Monterano: Accoglienza e assistenza della popolazione ucraina

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4/3/2022 sono state dettate disposizioni finalizzate a garantire accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico in atto.

L’assistenza, per evitare sovrapposizioni e al fine di coordinare al meglio le azioni, è stata demandata alle diverse Istituzioni coinvolte, alle quali i rifugiati e coloro i quali li accolgono possono rivolgersi per trovare aiuto e supporto.

Ecco a chi rivolgersi per le diverse necessità:

Dichiarazione di ospitalità

Nel caso di cittadini ucraini che trovino alloggio presso abitazioni private ubicate sul territorio comunale, i soggetti ospitanti, entro 48 ore dall’arrivo, dovranno inviare apposita dichiarazione di ospitalità al Comune di Canale Monterano da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo Pec all’indirizzo info@pec.comune.canalemonterano.rm.it. La relativa modulistica si può scaricare da questa pagina.

E’ importante indicare in calce nel predetto modulo un recapito telefonico della famiglia ospitante al fine di agevolare eventuali comunicazioni.

Permesso di soggiorno

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo ai cittadini ucraini viene riconosciuta immediatamente la protezione temporanea che ha durata di 1 anno, prorogabile di sei mesi in sei mesi per un massimo 1 altro anno. La protezione temporanea assicura il soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l’assistenza medica e l’accesso all’istruzione dei minori.

Le istanze potranno essere presentate alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione sito in via Teofilo Patini, 23. Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 06.46863911 – 06.45864100 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00) oppure via email all’indirizzo immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it.

Assistenza alloggiativa

I cittadini ucraini che necessitano di assistenza alloggiativa presso le strutture alloggiative convenzionate dalla Regione Lazio, dovranno segnalare l’esigenza all’Agenzia Regionale di Protezione Civile al numero telefonico attivo H24 803555. La scheda da compilare per richiedere l’alloggio è disponibile alla pagina https://protezionecivile.regione.lazio.it/form/scheda-anamnestica-. Gli ospiti di tali strutture alloggiative, potranno richiedere i beni di prima necessità, compreso il vestiario, attraverso la seguente e-mail dedicata: beniprimari.ucraina@regione.lazio.it

Assistenza sanitaria

Per poter accedere in modo gratuito e pieno all’assistenza sanitaria, dovrà essere contattato il numero verde 800.118800 al fine di ottenere indicazioni per il ritiro del codice STP (tesserino rilasciato ad uno Straniero Temporaneamente Presente che dà accesso a detti servizi), nonché qualsiasi altra informazione relativa all’ambito sanitario. Le medesime informazioni sono reperibili sul sito www.salutelazio.it.

Per ottenere il codice STP, i cittadini ucraini potranno recarsi presso la sede ASL sita in Bracciano – Via del Lago 3 (muniti di fotocopia del passaporto o di altro documento di identità), dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00.

Accesso al trasporto pubblico

Al fine di garantire il diritto alla mobilità durante la permanenza sul territorio regionale, sarà garantita la fruibilità, a titolo gratuito, del trasporto pubblico locale attraverso l’esibizione del tesserino regionale individuale STP.

Altri tipi di assistenza

I cittadini ucraini che trovano accoglienza presso familiari o conoscenti (senza, quindi, richiedere un’accoglienza di tipo abitativo) possono richiedere eventuale assistenza di prima necessità (vestiario, generi alimentari, ecc.) rivolgendosi al Servizio Sociale Comunale ai numeri 06.9962401 – 06.99675132 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@comune.canalemonterano.rm.it

Raccolte di beni e generi di prima necessità

Come sottolineato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, allo stato attuale non vi è una concreta necessità di procedere a raccolte di beni o generi di prima necessità per la popolazione accolta o per quella ancora presente ai confini dell’Ucraina.

Recepimento candidature volontari

Al fine di agevolare l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati ucraini, coloro i quali risiedono già stabilmente sul territorio comunale e parlano correntemente entrambe le lingue (ucraino e italiano) e vorranno mettersi a disposizione gratuitamente per collaborare con la rete di accoglienza, sono inviati a segnalare la propria disponibilità all’indirizzo e-mail: info@comune.canalemonterano.rm.it specificando nell’oggetto “Volontari accoglienza Ucraina”.