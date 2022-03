Biodigestore a Casal Selce: assemblea martedì 16 Marzo, ore 19

Per chi ancora non si rende conto di quello che sta per succedere nel suo territorio!

Casalotti sarà invasa da miasmi, inquinamento e traffico di mezzi pesanti (più di cento camion al giorno) per un impianto anaerobico da 120.000 tonnellate per produrre biogas (che non è economia circolare) che dovrà gestire il 50% del compostaggio di tutta Roma… DA SOLA… concentrata in una sola zona a poche centinaia di metri da abitazioni, asili, cooperative agricole e casearie, patrimoni ambientali e storici.

https://www.romatoday.it/…/biodigestore-casal-selce…

Informati su: www.casalselcenonsitocca.it