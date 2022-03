APPROVAZIONE DELIBERA PINQUA -SANNA – ANGELUCCI: “APPROVAZIONE IN COMMISSIONE GRANDE RISULTATO AMMINISTRAZIONE GUALTIERI”

“Oggi una splendida notizia per i territori della provincia di Roma. E’ stata approvata in commissione bilancio e PNRR la delibera sui Pinqua che riguarda 3 progetti di riqualificazione del Patrimonio Edilizio nei Comuni di Monterotondo, Civitavecchia, Frascati e Albano Laziale per un importo di quasi 45 milioni di euro

I progetti sono finalizzati a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Domani verrà votata in consiglio della Città Metropolitana e poi si potrà passare alla sottoscrizione delle convenzioni. Ringraziamo tutta la maggioranza e gli uffici per lo straordinario lavoro. Un grande risultato per l’ Amministrazione Gualtieri.”

Lo dichiarano in una nota Sanna e Angelucci rispettivamente Vice Sindaco Città Metropolitana e Presidente Commissione Bilancio e PNRR Città Metropolitana