EUROPA ORA o MAI PIU’, DI DONATO MAURO

Per cercare di capire cosa ci sia dietro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia occorre analizzare gli antefatti, preferisco non usare il termine ragioni che potrebbe essere frainteso.

Ritengo di poter dire la mia sulla base di elementi di valutazione e di conoscenza diretta delle realtà russa e ucraina.

L’esame va condotto su tre piani, cosa i russi intendono per terra russa, quali sono i loro reali obiettivi e qual’è la posta in gioco per noi europei e in particolare per l’Italia.

I russi e non solo Putin considerano terra russa ovunque in Europa ci sia una forte presenza dei loro concittadini, a maggior ragione se abitano un territorio confinante. Questa convinzione non l’ha inventata l’attuale presidente ma è nel DNA russo a partire dal periodo zarista ,seguito da quello bolscevico e ora la troviamo nell’attuale era “putiniana”.

E’ una concezione imperiale che Lenin e Stalin avevano ben presente inventandosi la “internazionale socialista”.

Ci sono state e ci sono anche oggi altre concezioni della stessa natura, pur con diverse connotazioni, ma non è questa la sede per parlarne.

L’Ucraina agli inizi del ventesimo secolo era indipendente, poi fu inglobata nell’Unione Sovietica in modo nient’affatto indolore a seguito della caduta dello Zar e dell’avvento dell’ideologia bolscevica,

Lo sfaldamento dell’Unione Sovietica era stato visto dagli ucraini come l’occasione per il ripristino della loro identità e indipendenza.

La Russia non ha di fatto mai accettato questa realtà e ha cercato, talvolta riuscendovi, di imporre a Kiev un governo sotto tutela di Mosca, analogamente a quanto era riuscita e continua a fare nei confronti della Russia Bianca( la Bielorussia).

Dal suo punto di vista, Putin si è basato su un concetto etico e ha pensato, progettato e pianificato tutta la sua azione politica allo scopo di ribadire che il mondo non è unipolare, cioè non sono gli USA l’unica potenza globale prescindendo per ora dalla Cina, e con l’intenzione di ricreare l’area di influenza che ritiene indispensabile sotto tre profili: politico, di sicurezza ed economico.

La Russia di cui Putin è il legittimo presidente, non un alieno, invadendo l’Ucraina ha commesso però un grave errore dal punto di vista politico sociale, aggredendo un popolo ad essa legata da millenari vincoli fraterni, culturali e sociali.

Il popolo ucraino si è sentito tradito , ha reagito e intende resistere ad ogni costo.

Mi astengo dal formulare ipotesi legate a visioni geo strategiche e di tattica militare, basate sulle immagini dei cellulari, per non risultare offensivo nei confronti di chi in televisione si improvvisa generale e magari fino a ieri si sentiva virologo.

Le forze armate russe stanno conducendo i combattimenti come hanno sempre fatto, ovviamente avuto riguardo dell’avversario e del territorio.

Lo scopo dello Stato Maggiore russo, essendo consapevole di non disporre di forze sufficienti a occupare l’intero territorio, è stato fin dall’inizio quello di stringere l’Ucraina in una morsa fino ad impedirne l’accesso al mare che per Kiev costituisce un elemento vitale.

Le conseguenze della tragica situazione sul terreno riguardano naturalmente l’intera Europa.

Come avviene in tutti i conflitti, assistiamo allo sradicamento di centinaia di migliaia di profughi, ad atrocità da entrambe le parti e a subire perniciosi riflessi incalcolabili sull’economia e sul benessere dei popoli europei e non solo, sia per quanto attiene alla durata che alla gravità.

Tutti presi come siamo dalle immagini televisive, si dice che questo rappresenti il primo conflitto mediatico e social, non poniamo sufficiente attenzione sul fatto che sono i popoli europei nel loro insieme che ne subiscono e ne subiranno le maggiori conseguenze.

L’Europa giustamente si è dimostrata immediatamente solidale con l’Ucraina, accogliendo i profughi, fornendo aiuti di beni essenziali e inviando armi leggere e sistemi d’arma efficaci contro le unità corazzate, i caccia bombardieri ed gli elicotteri d’attacco.

La Commissione europea ha emanato sanzioni economiche e di altra natura via via più pesanti anche in accordo con gli Stati Uniti al fine di colpire al cuore l’economia russa e far emergere il dissenso contro Putin.

Capi di Stato e ministri degli esteri di importanti stati europei si sono recati a colloquio con Putin, Biden ha ripetuto la cantilena ” la pagherete cara” preoccupandosi di rassicurare gli americani che non subiranno conseguenze dalla sanzioni, addirittura si sono mossi Erdogan – che per chi lo ignorasse fa affari d’oro con entrambi i paesi in conflitto -, il presidente cinese e quello israeliano; non ricordo o forse mi sfuggono le loro qualità di mediatori in colloqui di pace.

L’ ONU non ha la capacità di intervenire efficacemente essendo diventata un simulacro di cosa dovrebbe essere .

E l’Europa ?

I paesi europei, nonostante le migliori intenzioni, sono chiamati ad affrontare le gravissime ricadute del conflitto tenendo presente che allo stato gli interessi sono differenti tra stato e stato .

Ciò deriva dal fatto che la UE non è ancora un soggetto unitario né sotto il profilo della politica estera né sotto l’aspetto militare.

La Russia non si fermerà nonostante le pesanti sanzioni, nonostante la fornitura di armi all’Ucraina, nonostante la esecrazione di centinaia di paesi, nonostante gli incontri tra le due delegazioni russa e ucraina.

Il governo russo, ripeto non solo Putin, ha preparato l’aggressione da almeno 10 anni sotto molti profili, economico, militare, psicologico e propagandistico.

L’occidente non può intervenire militarmente per ovvi motivi.

Allora che fare?

Si deve muovere l’Europa prima che sia troppo tardi, per fermare i combattimenti ed evitare che l’invasore raggiunga il suo scopo e si sieda al tavolo delle trattative da vincitore.

Forse si fa ancora in tempo grazie all’eroica resistenza del popolo ucraino.

Occorre indire urgentissime riunioni delle istituzioni europee con la partecipazione anche di tutti i Capi di Stato e di governo per affidare ufficialmente ad una figura del massimo livello politico una missione con l’obiettivo di ricercare ad ogni costo un compromesso per raggiungere l’immediato cessate il fuoco.

L’Europa ha tutto da perdere e ha molto da offrire sia alla Russia che all’Ucraina.

L’ iniziativa deve avere un chiaro mandato europeo. gli Usa dovranno fare buon viso a cattivo gioco nell’interesse della pace.

Gen.D. (ris) Donato Mauro