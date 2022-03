ASSEMBLEA PUBBLICA: IL PARCO DELLA MOLA COME MONUMENTO NATURALE

SABATO 12 MARZO 2022 PRESSO LA SALA POLIVALENTE DI ORIOLO ROMANO

Si è svolta nel pomeriggio di oggi una ricca ed interessante assemblea, molto partecipata di pubblico, presso la Sala Polivalente di Oriolo Romano, sulla proposta di far diventare l’attuale Parco della Mola, “ MONUMENTO NATURALE”.

Alla presenza del Sindaco Emanuele Rallo, del Presidente dell’Università Agraria Elso Catarci, del Dott.re Diego Mantero (Dirigente Area Geodiversità e Monumenti Naturali della Regione Lazio) ed Enrico Panunzi Consigliere Regionale Lazio, si è aperta con un’ampia introduzione da parte del Sindaco Rallo sull’opportunità di intraprendere questo interessante cammino di valorizzazione di un’area di 15 ettari di vera bellezza naturale, faunistica, arborea, sentieri e tanto altro; Il lavoro da fare è tanto, ma vista anche la presenza di tanta gente, siamo ottimisti e con l’aiuto delle Istituzioni presenti anche oggi, possiamo raggiungere il traguardo che per Oriolo Romano, rappresenterebbe insieme alla Villa Comunale, Palazzo Altieri, il Borgo, un’itinerario interessante per i turisti e per l’economia locale.

Nella sua presentazione il Dott.re Diego Mantero, ben conoscitore dei luoghi e sia tecnico, ribadisce l’opportunità e l’apprezzamento all’Amministrazione di inserire questo progetto nelle finalità dell’Ente. Per quanto lo riguarda, L’amministrazione potrà contare sul suo supporto e di quello della Regione Lazio, ben interessata alla valorizzazione delle Aree Naturali e Palazzi storici.

Dopo una serie di inteventi e domande da parte dei presenti, ha preso la parola il Consigliere Enrico Panunzi. Soddisfatto dell’importante presenza e dell’argomento trattato e dell’invito ricevuto, ritiene utile anche per le specificità di Oriolo Romano, riqualificare il Parco della Mola, dandogli quel valore aggiunto che legato alla Ecogastronomia e prodotti locali, rilancerebbe il Territorio, l’economia, dandogli il respiro che la Pandemia e oggi la guerra in Ucraina ha reso impossibile non solo alla bella Cittadina di Oriolo di migliorarsi nella qualità ambientale ed occupazionale.