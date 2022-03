🔵  Smart News dalla Regione Lazio, di Emiliano Minnucci

La Regione ha stipulato con le parti sociali un accordo per l’azzeramento dell’addizionale #IRPEF per i redditi fino a 35 mila/€ e un’attenuazione per quelli fino a 40 mila/€.

📍 Il rapido accrescimento del costo delle materie prime sta travolgendo tutti i settori economici, ma anche le famiglie. Occorre intervenire e, come Regione, si dialoga con il #Governo affinché si trovi una soluzione.

📍 #ExpoDubai. Il presidente Zingaretti ha guidato una importante delegazione sia politica che di imprese e associazioni di categoria per avviare progetti di cooperazione economica e turistica.

📍 #Covid. Nel Lazio tra vaccinati e guariti abbiamo raggiunto il 97%, ma ci sono ancora 153mila persone non vaccinate.

📍 #EmergenzaUcraina. La Regione ha già predisposto 10mila posti per i profughi che scappano dal conflitto. Ancora una volta una prova di grande organizzazione e solidarietà.

👉 Buon fine settimana,

Emiliano

https://www.facebook.com/100057683546218/posts/397629422169839/