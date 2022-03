CITTA’ METROPOLITANA ROMA, FERRARO: RISERVE NATURALI PATRIMONIO NATURALE E OCCASIONE DI SVILUPPO” 

Prosegue l’appuntamento settimanale di sopralluogo, nelle Riserve naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma, del Consigliere Delegato all’Ambiente Rocco Ferraro.

“Le Riserve di Nomentum e di Gattaceca ci consegnano territori incontaminati e predisposti ad essere visitati in un percorso straordinario di bellezze naturali uniche nel suo genere. Per questo le visite settimanali che mi impegnano assieme agli uffici di Città metropolitana, diventano non solo occasione per conoscere da vicino le peculiarità di queste oasi naturali, ma sono lo spunto per intervenire e migliorare le condizioni logistiche di questi luoghi. Le aree protette devono tornare ad essere dopo anni di immobilismo, punto di riferimento del turismo sostenibile e per questo devono tornare fruibili a tutti. In preparazione degli Stati generali delle Riserve naturali, il confronto con gli operatori e i volontari e con chi gestisce le Riserve è necessario e doveroso, nello stesso modo l’interazione con le altre istituzioni che insistono su questi luoghi è fondamentale per sviluppare e armonizzare le nuove politiche ambientali che stiamo costruendo. Per questo oggi ho incontrato il Consigliere regionale Simone Lupi, il Sindaco di Mentana Marco Benedetti e l’assessore all’ambiente del Comune di Monterotondo, Michele Bavaro, per coordinare una politica ambientale nuova, che sia omogena tra i vari livelli istituzionali a vantaggio di tutti quei cittadini che vivono queste realtà e di quanti ancora non le conoscono”.

Rocco Ferraro, Consigliere Delegato all’Ambiente CMRC