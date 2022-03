Biogas – digestione anaerobica: le voci dei Comitati in piazza del Campidoglio

Si è svolta ieri una manifestazione in piazza del Campidoglio, dove Comitati giunti da Roma e provincia hanno ripetuto il loro no alla digestione anaerobica della frazione umida dei rifiuti urbani per produrre biogas e biometano, e hanno ribadito le proposte alternative.

Riportiamo una nota di Giandaniele Gianpaoli, del Comitato no discariche Tragliatella

Presenti alla manifestazione in piazza del Campidoglio per gridare con unica voce concorde, “No alla Biodigestione con produzione di biometano” … No perché non ha niente a che fare con la vera ECONOMIA CIRCOLARE ma trattasi di assoluta apologia..di pura ESALTAZIONE di pratiche non virtuose e inquinanti, sotto tutti i punti di vista.

Tra gli scopi propagandati dal Comune di Roma, la presunta produzione di energia elettrica, e il gas per i mezzi, risorse irrisorie rispetto al vero fabbisogno di una città come Roma. Si dice per risparmiare, soldi ed emissioni, ma ad esempio il biometano che si produrrà non è assolutamente necessario come si racconta, poiché va ricordato che, trattasi di una fonte energetica da abbandonare, ormai in modo progressivo e di almeno il 45% entro il 2030 come indicato dalle linee Guida UE.. Per tutte le problematiche note riguardanti il surriscaldamento globale all’ambiente… Va infatti ricordato che, da studi certificati per il metano si parla di ben 72 volte il valore inquinante della CO2…

Solamente ai pochi, ovvero (Giunta Gualtieri, assessore con delega ai rifiuti altri del Comune di Roma) non è ancora chiaro che si sta’ imboccando un percorso anacronistico, vetusto e che non preserva ma distrugge.. Un comportamento autolesionistico per questa città, Roma che, risulta essere tra le ultime in classifica per qualità dell’aria… una delle peggiori per consumo di suolo agricolo,una delle ultime per l’ottimizzazione del riuso e riciclo, la differenziata in generale.

Viene da chiedersi perché per i trasporti pubblici Gualtieri promuove la città a portata di 15 minuti e per i conferimenti dei rifiuti anche 1 ora e più? No perché questi sarebbero i tempi stimati per arrivare ai suoi digestori….per scaricare l’organico di 1,5 mln di abitanti…Si dissiperanno così, enormi risorse, primo fra tutti l’organico che se trattato in prossimità varrebbe oro. E che dire dei milioni di euro di gasolio sperperati qua’ e là dai mezzi di raccolta AMA? Degli operatori impegnati ad inquinare la città per ore senza ottimizzare la raccolta ne vogliamo parlare?

No! Così si fa demagogia! Si è vittime del NINBY!… Si è prevenuti vero?

La soluzione c’è, e sono i piccoli impianti di compostaggio aerobico massimo 20000tn e tante compostiere laddove possibile metterle..la ricetta, Pochi spostamenti dei mezzi e tanta raccolta e gestione di prossimità, quella municipale!

Giandaniele Giampaoli

#nobiogas #noinceneritori #nomegadiscariche

#siraccoltadifferenziata #siricicloriuso