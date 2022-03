Trevignano, Presentazione del libro: “Prontuario del consigliere comunale” di Francesco Petrocchi

Data:11 Marzo 2022 18:00

Luogo: Trevignano, Residenza Comunale – Aula Consiliare

Nell’ambito delle iniziative promosse dal giornale “Tre”, venerdì 11 marzo alle ore 18.00 presso l’aula consiliare della Residenza Comunale Francesco Petrocchi, già Consigliere comunale e provinciale presenterà il suo lavoro editoriale: PRONTUARIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, una guida seria e circostanziata scritta con gli occhi e l’esperienza di chi l’ha vissuta sul campo e l’ha interpretata attraverso una visione differente, rispetto a chi si è già occupato dello stesso tema. Un lavoro attraverso il quale l’autore distingue la partecipazione tra il rappresentante del popolo, che lo vive nel pieno senso del dovere, al di fuori e al di sopra di tematiche, altrimenti, semplicemente burocratiche o meramente professionali.

E soprattutto il lavoro di Petrocchi indica percorsi formativi, in virtù di esperienze vissute in prima persona, che aiutano a non cadere in trabocchetti che gli stessi iter burocratici a volte provocano a danno degli amministratori giovani e inesperti.

La presentazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trevignano Romano e l’invito a parteciparvi è stato inviato ai rappresentanti dei comuni del lago.

A causa delle restrizioni dovute al COVID, la partecipazione è limitata a soli 20 partecipanti. Chi volesse presenziare deve prenotarsi presso la delegata del nostro giornale, Francesca Gobbi (347.8607261), che avrà cura di registrare quanti vorranno essere presenti, o al numero del giornale, 327.2142979