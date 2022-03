Manziana: Raccolta dei rifiuti

Il Comune di Manziana dal 2010 ha avviato la Raccolta differenziata dei rifiuti tramite il meccanismo del “Porta a porta”.

Pertanto i Cittadini possono conferire i propri rifiuti giornalmente esponendo in mastelli concessi in comodato d’uso o, laddove necessario, recandosi presso il Centro Raccolta Rifiuti di Via Canale.

Nel 2017, nel 2018 e nel 2019 Manziana è stata premiata come Comune Riciclone, classificandosi tra i primi 10 Comuni Ricicloni del Lazio con numero di popolazione similare.

Clicca qui per scaricare il calendario della raccolta differenziata porta a porta ZONA A

Clicca qui per scaricare il calendario della raccolta differenziata porta a porta ZONA A1

Clicca qui per scaricare il calendario della raccolta differenziata porta a porta ZONA B

CLICCA QUI PER CONOSCERE I DETTAGLI DELLA ZONIZZAZIONE CON L’ELENCO DELLE VIE INTERESSATE

Clicca qui per scaricare l’ordinanza relativa alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti

Clicca qui per scaricare il calendario per le utenze non domestiche

Clicca qui per scaricare l’opuscolo informativo

Questo l’orario di apertura del CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA CAALE attualmente in vigore (dal 29 marzo 2021) a seguito dell’emergenza Covid-19 e dei lavori di riqualificazione in corso

A seguito dell’avvio dei lavori di riqualificazione del centro raccolta rifiuti di Via Canale partiti lo scorso novembre i Cittadini stanno avendo difficoltà nel conferimento dei rifiuti.

A causa di alcune modifiche progettuali resesi necessarie in corso d’opera, i lavori sono fermi in attesa del nulla osta del Genio Civile che, compatibilmente con il rallentamento dovuto anche all’emergenza pandemica, dovrebbe rilasciare quanto prima.

Per cercare di attenuare i disservizi, visto il prolungarsi dei tempi previsti inizialmente per l’effettuazione dei lavori, nel frattempo sono state predisposte delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti che elenchiamo di seguito e che saranno ATTIVE DA LUNEDI’ 29 MARZO:

1) tutti i rifiuti che possono essere conferiti tramite il ritiro porta a porta dovranno essere conferiti esclusivamente attraverso quella modalità, evitando di recarsi presso il centro raccolta rifiuti di via Canale o presso le postazioni itineranti;

2) per gli ingombranti (materassi, divani smontati e scrupolosamente divisi nei vari materiali che li compongono, ecc) ed il verde (potature, sfalci, etc, sempre in piccole quantità) il lunedì, mercoledì e sabato, dalle 13 alle 17, saranno a disposizione due mezzi presidiati presso il parcheggio in via Degli Scaloni 11;

3) i RAEE potranno essere conferiti ogni 15 giorni e su appuntamento dalle 13 alle 15 in piazza Sciarra a Quadroni e dalle 15 alle 17 presso piazza della Piscina;

Tutti i Cittadini che dovessero smaltire altri materiali non inseriti nei punti precedenti potranno utilizzare il servizio a pagamento di ritiro a domicilio o potranno fissare un appuntamento per raggiungere e conferire i rifiuti direttamente presso l’isola ecologica. Entrambe le possibilità saranno disponibili chiamando il numero 3249993970, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14.

Si ricorda, infine, che per il professionisti o le aziende che avessero la necessità di smaltire quantitativi maggiori di rifiuti sono a disposizione i numeri 0766841270 o 324998658

Ricordiamo inoltre che l’isola ecologica è aperta nel periodo estivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (orario continuato) e la domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00. Nel periodo invernale, invece, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 (orario continuato) e la domenica mattina dalle 9 alle 13. Per contattare gli addetti all’isola ecologica è attivo durante l’orario di apertura il numero 324.9993970.

Per contattare la ditta incaricata del servizio, Consorzio Il Pellicano, isolaecologicamanziana@gmail.com