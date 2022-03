DA DOMANI AL VIA IL CARRELLO SOLIDALE PRESSO LE FARMACIE CLODIA E MANZIANA SRL

Sarà operativo da domani mattina, presso la Farmacia Clodia srl e la Farmacia Manziana S.R.L, il carrello solidale per la raccolta di farmaci da banco (senza prescrizione medica) e materiali per medicazioni utili per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

I Cittadini interessati potranno acquistare presso le due farmacie i materiali necessari secondo le indicazioni e le condizioni fornite dai due esercenti.

“Voglio ringraziare le due farmacie per avere dato la propria disponibilità – commenta il Sindaco Bruni – In questo momento è importante cercare il più possibile di attivare azioni di supporto efficaci e coordinate. Un ringraziamento lo voglio porgere anche a tutti i volontari impegnati ad ogni livello in questi giorni complicati in cui si sta cercando di delineare una linea strutturata d’azione. Ricordo che anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino ha avviato una raccolta di farmaci e che, proprio in queste ore, il Gruppo Protezione Civile La Fiora Manziana e le Guardie zoofile ambientali di Manziana del Laboratorio Verde Manziana-Santa Marinella sono impegnati nella gestione delle donazioni di beni di prima necessità: Manziana, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta sta dimostrando concretamente il suo grande cuore!”

Ricordiamo che con una nota arrivata del 2 marzo la Prefettura di Roma ha allertato i Comuni per attivare tutti gli strumenti in loro possesso per “individuare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare temporaneamente” i Cittadini ucraini che stanno scappando dalla guerra.

Tutte le associazioni, gli enti di culto ma anche i singoli Cittadini manzianesi che volessero dare la propria disponibilità immediata sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo info@comune.manziana.rm.it allegando il modulo seguente.

Clicca qui per scaricare la modulistica