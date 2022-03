Convegno: “Il DDL concorrenza  e la sorte dei servizi pubblici locali”

Il convegno si svolgerà il 22 Marzo 2022 ore 10.00 – 13.00, presso la Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani – Via della Dogana Vecchia, 29 – Roma

Il convegno è promosso dal Forum Acqua per il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, presso la sala Zuccari del Senato a cui interverranno giuristi, rappresentanti istituzionali e movimenti per la giustizia climatica (Fridays For Future).

L’obiettivo è svolgere un confronto in merito al disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” attualmente in discussione presso la Commissione industria del Senato.

PROGRAMMA

Introduce e modera

Paolo Carsetti – Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

Interverranno

Sen. Loredana De Petris

Prof. Alberto Lucarelli (Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli)

(Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli) Prof.ssa Alessandra Algostino (Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino)

(Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino) Prof. Sergio Foa’ (Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino)

(Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Torino) Marco Manunta (già presidente di sezione del Tribunale di Milano)

(già presidente di sezione del Tribunale di Milano) Rappresentante Fridays For Future (*)

Rappresentanti di gruppi parlamentari e di forze politiche:

Sen. Paola Nugnes (Misto), Sen. Matteo Mantero (Potere al Popolo), On. Stefano Fassina (LEU), On. Federica Daga (M5S), On. Giovanni Vianello (Alternativa), On. Doriana Sarli (ManifestA), On. Nicola Fratoianni (SI)

(Misto), (Potere al Popolo), (LEU), (M5S), (Alternativa), (ManifestA), (SI) Rappresentanti di gruppi parlamentari e di forze politiche: Lega, Italia Viva, PD, FdI, Forza Italia (*)

Padre Alex Zanotelli

Conclusioni

Rappresentante del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua