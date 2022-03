Commemorazione dell’anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.

Questa mattina la Città metropolitana di Roma ha commemorato l’anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. La Consigliera Delegata Cristina Michetelli, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, ha preso parte alla cerimonia deponendo la corona d’alloro presso il monumento dedicato, assieme ai rappresentanti di Roma Capitale e della Regione Lazio.

“Onorare Giuseppe Mazzini a 150 anni dalla scomparsa, significa rinnovare il ricordo di chi ha combattuto per l’unità del popolo italiano, per la democrazia, l’uguaglianza ed il rispetto dei diritti. Proprio Mazzini, in quegli anni, esortava i popoli europei a conquistare la pace e la fraternità che avrebbero portato a quell’alleanza che lui chiamava Stati Uniti d’Europa. Un messaggio politico più che mai attuale in questo nostro drammatico periodo storico.”

Cristina Michetelli, Consigliera Delegata CMRC