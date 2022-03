CITTA’ METROPOLITANA ROMA, FESTIVAL DELLA LEGALITA’ IERI A COLLEFERRO

EUFEMIA: “ALTO VALORE SIMBOLICO PER APPRENDERE, RESTIAMO VIGILI, RESISTIAMO INSIEME, RESTIAMO UMANI”

Ieri l’evento itinerante del Festival della legalità “C’è chi dice NO” ha fatto tappa a Colleferro, dopo i Comuni di Frascati, Colonna e Valmontone, insieme ai quali è stata promossa l’iniziativa.

Un incontro di riflessione e apprendimento che ha visto coinvolti cittadini e studenti del territorio, intorno alla teca che preserva il relitto della Fiat Croma “Quarto Savona Quindici”, sulla quale viaggiava la scorta del Giudice Falcone il giorno del tragico attentato.

A rappresentare la Città metropolitana di Roma, il Consigliere Roberto Eufemia: “Vogliamo istituzionalizzare iniziative come questa, in un percorso di formazione e riflessione che non vuole semplicemente commemorare un tragico evento e il sacrificio di chi ha creduto nella libertà e nella giustizia fino a pagarlo con la morte, ma essere d’esempio e apprendimento per tutti, e in special modo per le giovani generazioni. Parlare di legalità oggi significa rimettere al centro la solidarietà, adoperarsi per favorire l’attivazione sociale, perché una comunità sicura dalle infiltrazioni è una comunità che prende parte, che coltivi empatia, che riduce l’emarginazione e la frammentazione sociale.

Contrastare criminalità e infiltrazioni mafiose in tutta la filiera e in ogni appalto è dovere quotidiano di tutti coloro che si occupano delle nostre comunità e del loro sviluppo. Ringrazio a nome della Città metropolitana e del Sindaco Gualtieri i Comuni che hanno promosso l’iniziativa, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna che ci ha accolto e Tina Montinaro, vedova dell’agente della scorta di Falcone, per l’impegno che mette ancora oggi nel divulgare la legalità”.

Roberto Eufemia, Consigliere della Città metropolitana di Roma.