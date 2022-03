“Un Passo Avanti per Bracciano”: non partecipa al consiglio comunale dell’8 marzo

Il gruppo consiliare di opposizione “Un Passo Avanti per Bracciano”, rappresentato dai consiglieri Angelo Alberto Bergodi, Enrica Bonaccioli e Roberta Riccioni, dichiara di non partecipare all’odierna seduta consigliare in segno di protesta contro l’inerzia manifestata da questa Amministrazione.

Vista l’assenza di sedute consiliari da oltre due mesi, esprimiamo il nostro disappunto per la totale carenza nell’ordine del giorno di quest’ultimo Consiglio Comunale di punti volti alla risoluzione delle innumerevoli problematiche che affliggono Bracciano. Pur condannando fermamente ogni azione di guerra, di intolleranza e di discriminazione, e condividendo l’iniziativa di riconoscimento di un ruolo di spicco della senatrice Liliana Segre, come simbolo e testimonianza di pace e libertà, riteniamo irrispettoso per i nostri concittadini percepire un gettone di presenza per partecipare ad un Consiglio Comunale privo di importanti contenuti di loro diretto interesse.

L’unico punto all’o.d.g. che in qualche modo interessa il futuro della nostra città è una mera presa d’atto delle “linee programmatiche di mandato 2021/2026”, che a nostro avviso sarebbe dovuta essere portata all’attenzione del Consiglio Comunale il giorno dell’insediamento e non dopo quasi sei mesi di silenzio imbarazzante.

Sollecitiamo l’Amministrazione a focalizzare la loro attenzione sulle reali ed impellenti problematiche della nostra Bracciano, coinvolgendo il Consiglio Comunale nella programmazione e nell’attuazione di progetti di sviluppo e di crescita del nostro territorio.

Bracciano lì 08/03/2022

I consiglieri comunali:

A. Alberto Bergodi

Enrica Bonaccioli

Roberta Riccioni