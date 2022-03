Praecilia: Nuove Promozioni Dal 1979 ci prendiamo cura di te!

Messaggio da Praecilia Gentile Cliente abbiamo il piacere di informarla che siamo tornati in regime di convenzione con il SSR per le analisi cliniche che è possibile effettuare tutti i giorni senza appuntamento:

dal Lunedì al Sabato dalle 7:30 alle 11:30 e per la consegna dei campioni biologici dal Lunedì al Sabato dalle 7:30 alle 12:00. Ricordiamo anche che è possibile effettuare i Tamponi COVID19 dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 19:00, il Sabato 7:30 – 18:00 e la Domenica 9:00 – 12:00 sempre senza appuntamento. Con l’occasione riportiamo di seguito le nuove promozioni in corso dedicate alla prevenzione femminile.

PRELIEVI EMATICI: dal Lunedì al Sabato dalle 7:30 alle 11:30 CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI: dal Lunedì al Sabato dalle 7:30 alle 12:00

TAMPONI COVID19 GRATUITI CON RICETTA MEDICA

(Riservati agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori)

Inoltre diamo il benvenuto al nostro nuovo Medico Nutrizionista Dott.ssa Cioffi Marta che farà del nostro team. La Dott.ssa Cioffi offre programmi personalizzati per patologie come sovrappeso, obesità, diabete, dislipidemie, allergie, intolleranze alimentari, disturbi del comportamento alimentare, menopausa, gravidanza, allattamento, vegetariani e speciale alimentazione per attività sportiva.