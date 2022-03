Lula da Silva: “Trovo inconcepibile che nel 2022 si arrivi ancora a delle guerre di questo tipo. Condanno questa invasione, che è simile a tante altre viste da parte degli Stati Uniti e di altre potenze coloniali europee. Dovete negoziare e trovare la pace”.

Il suo partito dei lavoratori (PT) è andato oltre

Nel primo giorno di conflitto, quando i carrarmati russi entravano in territorio ucraino, i senatori del PT hanno diffuso una lettera di ripudio all’aggressione degli Stati Uniti e della Nato, considerandola come la ragione principale della guerra in corso.

“Gli USA non vogliono una Russia forte militarmente e una Cina potente economicamente”. La lettera è stata tolta poco dopo dal sito del partito, ma è stata ripresa da buona parte della sinistra brasiliana e di altri paesi della regione. La tesi che Putin sia stato costretto ad agire per impedire l’ennesimo colpo di mano dell’imperialismo americano fa capolino in diversi giornali e site.

Lula da Silva