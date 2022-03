Momenti molto toccanti ieri per l’intitolazione della sala gessi dell’ospedale Padre Pio di Bracciano al dottor Massimiliano Peretti, scomparso prematuramente nelle scorse settimane.

A scoprire la targa con l’intitolazione erano presenti il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, la famiglia di Peretti, i colleghi, i dirigenti e moltissimi cittadini che hanno voluto ricordare il dottore.

“Sentivamo di fare questo gesto per rendere indelebile la memoria di Massimiliano in tutti noi, in questo ospedale e in questa azienda sanitaria. Mi fa piacere essere qui a testimoniare nuovamente stima e affetto per questa persona che era una parte fondamentale di questa comunità”.

Il dottor Massimo Rosa, collega di Peretti è intervenuto nonostante l’emozione: “Anche a distanza di tanti giorni non è facile parlare di Massimiliano. Per noi che ci abbiamo lavorato tanto tempo a stretto contatto, entrare in ortopedia e non vederlo, ci fa tanto male. Questa targa ci aiuterà a realizzare quanto è accaduto e l’importanza che aveva per noi e per l’ospedale”.

Marcello Maria Marini, ex primario del reparto e primo dirigente di Peretti ne ha sottolineato le qualità in un toccante ricordo: “Era una persona sulla quale si poteva sempre contare, un dottore da ospedale”.