Cinema e audiovisivo: approvato il piano annuale degli interventi 2022

Il nuovo Piano mira a dare risposta alla crisi che ha travolto tanti operatori economici del settore, e a preparare la fase successiva al rientro dell’emergenza sanitaria.

E’ stato approvato il Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022, che stanzia circa 14 milioni e 500 mila euro di risorse regionali, oltre ai grandi investimenti dei Fondi europei 2021-2027, sia con l’Avviso Lazio Cinema International del POR-FESR, che con l’ FSE per la formazione (attraverso la Scuola d’Arte Cinematografica Volontè e l’Officina Pasolini).

Nel Piano sono individuati i settori del comparto cinematografico che saranno sostenuti e migliorati attraverso le azioni messe in campo dalla Regione Lazio, e principalmente: la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, la produzione, le coproduzioni internazionali, la promozione dell’esercizio cinematografico, la distribuzione, il restauro e la digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche e, infine, i progetti di scrittura di sceneggiature originali.

Per ogni tipologia di intervento, attraverso appositi Avvisi, vengono definiti gli indirizzi in tema di beneficiari, priorità e tempi di realizzazione, modalità e criteri di concessione degli aiuti, riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva nonché le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

In aggiunta alle azioni previste nel Piano annuale, gli Assessorati regionali “Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale” e “Sviluppo economico, Commercio e artigianato, Università, Ricerca, Start up e Innovazione” daranno continuità alle attività di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo con ulteriori interventi attuati dalle rispettive direzioni regionali.

In particolare saranno riproposti progetti e attività quali: il programma di formazione “Torno Subito” (con una linea dedicata all’audiovisivo), l’Officina delle Arti “P.P. Pasolini”, la Scuola “G. M. Volonté”, il Cinema nelle scuole.

Sono previste inoltre la partecipazione della Regione Lazio a festival nazionali e internazionali, nonché a eventi quali il MIA (Mercato Internazionale dell’audiovisivo), e forme di sostegno agli esercenti cinematografici, in considerazione del perdurare dell’emergenza pandemica.

La Regione Lazio nell’elaborazione degli avvisi sosterrà anche le tematiche “green”, l’eco-sostenibilità e la parità di genere nel settore dell’audiovisivo, in quanto temi che richiedono l’attivazione di azioni di sviluppo e incentivo.

Questi gli interventi della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo: