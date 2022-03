UCRAINA. DI BIASE (PD): SOSTEGNO A COMUNI LAZIO CHE ACCOGLIERANNO PROFUGHI

“Stamattina l`Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha deciso di stanziare 500mila euro a favore dei Comuni che accoglieranno i cittadini ucraini che arriveranno nella nostra regione. Anche noi vogliamo esserci in questo momento drammatico. Il consiglio regionale del Lazio è in prima linea in questa opera di sostegno ai comuni che offriranno assistenza a chi ha perso la propria casa, il lavoro, la famiglia e i propri cari. Tra questi, sono migliaia le donne e i bambini che stanno attraversando in macchina i confini in situazioni di estremo disagio, è giusto accoglierli e fare la nostra parte”.

Così la consigliera regionale del Pd, Michela Di Biase