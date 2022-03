UCRAINA: BATTISTI, `DA CONSIGLIO REGIONALE LAZIO 500MILA EURO AI COMUNI PER ACCOGLIENZA PROFUGHI`

“Per favorire attività di accoglienza e assistenza alla popolazione Ucraina in fuga da un conflitto folle, il consiglio regionale del Lazio, su iniziativa dell`ufficio di presidenza, destinerà cinquecentomila euro ai comuni del nostro territorio. Un contributo che sarà utile per migliorare le gestione dei profughi che stanno raggiungendo la nostra regione per mettersi in salvo. Sono processi complicati, tante famiglie sono state divise con sofferenze inimmaginabili e molte contano già delle vittime. Con questo aiuto concreto il Lazio intende fornire un supporto ed un conforti utili in un momento così delicato”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali del Lazio