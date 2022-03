FESTA DELLE DONNE. A CASTEL GANDOLFO INAUGURATA PANCHINA GIALLE PER L’ENDOMETRIOSI 

Anche quest’anno per festeggiare l’8 marzo ho scelto di inaugurare una panchina gialla per l’Endometriosi.

È dal 2019 che insieme al Prof. Fiorenzo De Cicco Nardone e tantissime donne, attraverso una proposta di legge regionale, proviamo ad accendere un enorme faro questa patologia ginecologica che colpisce milioni di donne in Italia ma di cui, purtroppo, si parla ancora pochissimo. Con queste iniziative, grazie al coraggio e all’abnegazione di associazioni come ‘La voce di una la voce di tutti’ e ad amministrazioni lungimiranti come quella di Castel Gandolfo abbiamo l’occasione di parlare di endometriosi e di dar voce a tante donne che in questi anni, anche per colpa di noi istituzioni, l’hanno persa. E insieme alla voce hanno perso anche un po’ di speranza. Attraverso questi eventi e con la legge regionale ‘Endometriosi 4.0’, che speriamo di poter approvare entro l’estate, continuiamo la nostra battaglia per formare il personale sanitario, per avere diagnosi precoci, cure migliori. Ma soprattutto continuiamo a parlare di endometriosi. Perché non si tratta di un qualcosa che colpisce solo le donne ma tutto il nostro tessuto produttivo. Un ringraziamento speciale alla Sindaca Milvia Monachesi, al Vicesindaco Cristiano Bavaro, all’Assessora ai Servizi Sociali, Partecipazione Democratica, Politiche Giovanili, Turismo, Cultura Francesca Barbacci Ambrogi e a tutte le attiviste che oggi hanno organizzato questo splendido evento.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano