Ucraina: firmato decreto per unita’ di crisi su accoglienza profughi, regione pronta a garantire massimo aiuto

La Prefettura di Roma intanto ha convocato per lunedì mattina la prima riunione dell’Unità di crisi regionale

“Oggi ho firmato il decreto per istituire l’Unità di Crisi per accogliere i profughi che stanno arrivando dall’Ucraina, in accordo con il Prefetto e il Sindaco di Roma, il Questore, la Protezione Civile, l’Anci, il Servizio Sanitario Regionale e tutti gli uffici che saranno utili a garantire il massimo dell’accoglienza.



Nei giorni scorsi abbiamo già inviato un carico di medicinali in Ucraina e garantito agli studenti che vogliono rimanere nel Lazio la possibilità di farlo attraverso il diritto allo studio.



Abbiamo già attivato i primi aiuti per i cittadini ucraini che stanno arrivando, ma da lunedì ci sarà un salto organizzativo in avanti per essere pronti a tutto e garantire il massimo dell’accoglienza”.



“La Protezione civile del Lazio e’ pronta ad attivare un piano di accoglienza per fronteggiare l’emergenza Ucraina da 10mila posti”



“Siamo pronti a riattivare le convenzioni stipulate durante l’emergenza Covid e Afghanistan. Tra alberghi, case vacanze e istituti religiosi la Regione Lazio è pronta a mettere a disposizione di coloro che fuggono dal conflitto in Ucraina fino a 10mila posti. Chiaramente il nostro impegno non si esaurisce qui e qualora i flussi migratori dovessero aumentare saremo qui a fare la nostra parte, al fianco del popolo ucraino”.



La Prefettura di Roma intanto ha convocato per lunedì mattina la prima riunione dell’Unità di crisi regionale.



Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti