INSEGNANTI PER LA PACE, INSIEME AI PROPRI ALUNNI

Le insegnanti dalla scuola DELL’INFANZIA e PRIMARIA DELL’ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “TOMMASO SILVESTRI ” di Via dei Lecci, BRACCIANO,

insieme ai propri alunni, soprattutto in questo momento particolare, hanno pensato di approfondire la tematica del valore universale della PACE.

E’ stata realizzata una esperienza educativa estremamente importante di Educazione alla Convivenza Civile.

Gli alunni hanno interagito tra loro, si sono confrontati, cercando di risolvere situazioni problematiche del vivere insieme, senza litigare, arrabbiarsi, portare rancore, perdere il controllo di se stessi.

Si sono utilizzate diverse strategie e tecniche, giochi con regole, giochi di ruolo, simulazioni e sono stati elaborati disegni e filastrocche.

I bambini sono stati portati a riflettere sulle varie situazioni problematiche cercando soluzioni per risolvere i conflitti in modo pacifico e soddisfacente per tutti.

I piccoli alunni hanno esperito che la PACE può essere realizzata attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo.

Ogni classe ha realizzato degli elaborati sulla PACE: cartelloni con filastrocche e disegni colorati, frasi di PACE e bandiere di PACE.

Firmato da tutte le insegnanti.