Emergenza Ucraina, anche ad Anguillara. Lettera al Sindaco della città

Riceviamo e pubblichiamo da Sinistra in Comune.

La guerra in Ucraina ci sta coinvolgendo profondamente.

C’è chi si organizza per inviare aiuti e chi accoglie donne e bambini che stanno arrivando da quella terra martoriata.

C’è bisogno di organizzare una accoglienza efficiente ed efficace, non improvvisata.

Abbiamo già avuto l’esperienza dell’emergenza Covid quando diverse associazioni del territorio, insieme a Protezione civile e Croce Rossa, sono riuscite ad assicurare assistenza alle persone sole.

Per questo Sinistra in Comune chiede all’Amministrazione, dichiarandoci sin da ora disponibili a partecipare e collaborare, un coordinamento del territorio che operi in modo organizzato sull’emergenza Ucraina,

Ecco la lettera:

Avv. Angelo Pizzigallo

Sindaco di Anguillara Sabazia

via e-mail

Oggetto: Emergenza Ucraina, richiesta creazione di un coordinamento di aiuti

Egregio Sindaco,

lo scoppio della guerra in Ucraina sta coinvolgendo profondamente tutti gli italiani. C’è chi si organizza per inviare aiuti e chi accoglie donne e bambini in arrivo da quella terra martoriata.

Anche ad Anguillara c’è bisogno di organizzare un’accoglienza efficiente ed efficace, che superi la frammentarietà e l’improvvisazione. Abbiamo già avuto l’esperienza dell’emergenza Covid, durante la quale diverse associazioni del territorio, insieme alla Protezione civile e alla Croce Rossa, sono riuscite ad assicurare assistenza alle persone in stato di bisogno.

Chiediamo all’Amministrazione che Lei rappresenta, dichiarandoci sin da ora disponibili a partecipare e collaborare, la creazione di un coordinamento del territorio che operi in modo organizzato sull’emergenza Ucraina, predisponendo:

– la raccolta di aiuti in stretto collegamento con le associazioni di riferimento, come ad esempio la Comunità Sant’Egidio;

– la registrazione di donne e bambini in arrivo presso le famiglie, garantendo loro l’accesso alla protezione temporanea garantita dall’Unione europea e dall’Italia, in collaborazione con l’Ufficio immigrazione del Comune di Roma (essendo parte della Città Metropolitana), e attivando anche un centro di Servizio Accoglienza Integrato, come previsto dal Ministero dell’Interno;

– l’organizzazione di una rete di aiuti (alimentari e vestiario) destinata a queste donne e bambini, garantendo al contempo l’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione.

Chiediamo pertanto a Lei e alla sua amministrazione di convocare al più presto una riunione per la costituzione del suddetto coordinamento, al fine di organizzare la risposta umanitaria del nostro territorio.

Questa emergenza deve, infine, essere un’occasione per rendere strutturale la nostra capacità di assicurare protezione, accoglienza e servizi sociali a tutti e tutte, promuovendo una cultura ed una educazione per la pace.

L’occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Il Gruppo di

Sinistra in Comune

Anguillara Sabazia, 7 marzo 2022

Sostengono, infine, in un comunicato: