CONFLITTO IN UCRAINA: COMUNICATO CONGIUNTO – LA COMUNITA’ DI ORIOLO PRONTA ALLA MOBILITAZIONE

L’invasione russa dell’Ucraina ha radicalmente sconvolto la nostra quotidianità già provata a seguito dell’emergenza pandemica che, anche se oggi finalmente più lieve, ancora ci affligge e ci costringe a prudenza e precauzioni.

Appare evidente che il ritorno della guerra in Europa rappresenta per tutti noi un evento così scioccante al punto da mettere in profonda discussione la relativa sicurezza che ritenevamo fosse ormai permanentemente acquisita. Il concetto di pace, i valori del pacifismo, sono ora di fronte a una sfida complicatissima, che ci interroga tutti.

Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza alle famiglie ucraine che vivono a Oriolo: quasi 30 persone che da anni appartengono alla nostra comunità e che oggi sopportano un’angoscia ulteriore. Il nostro pensiero, la nostra solidarietà, va a Kyiv e a tutte le città ucraine che stanno vivendo gli orrori della guerra.

Nella confusione complessiva e nelle difficoltà logistiche di ogni conflitto, abbiamo comunque deciso di organizzarci: nelle prossime ore, coordinata dalla nostra Parrocchia e dalla nostra Croce Rossa, partirà una prima raccolta di medicinali e di materiale medico che rappresenta la necessità più impellente. Successivamente, non appena saranno definiti canali e modalità sicure, organizzeremo anche una raccolta di generi alimentari, indumenti, prodotti vari per sostenere la popolazione ucraina.

Sappiamo anche che nei prossimi giorni centinaia di migliaia di persone in fuga dal conflitto lasceranno l’Ucraina: fin da oggi nel nostro piccolo mettiamo a disposizione i locali che potranno essere destinati a ospitare coloro che raggiungeranno Oriolo e facciamo un appello a tutta la nostra cittadinanza perché anche i singoli privati, dovesse essercene la necessità, possano ragionare in tal senso. Già abbiamo avuto informalmente varie disponibilità che scaldano il cuore e alimentano la speranza.

Infine, anche per ritrovarci in un momento di riflessione e di testimonianza pubblico, abbiamo pensato di incontrarci martedì 8 marzo alle 18:00 presso la nostra Parrocchia per fare il punto sulle modalità di sostegno alla popolazione ucraina e per riaffermare i valori che rendono solida la nostra comunità: pace, solidarietà, fratellanza.

Ovviamente, nella speranza che il conflitto possa cessare nel minor tempo possibile, terremo comunque alta l’attenzione per tutto il tempo che sarà necessario, coordinando e organizzando ogni iniziativa che possa essere opportuna in base alle future evoluzioni

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE

CROCE ROSSA

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE