Carta Giovani Nazionale, cos’è e come ottenerla

Carta Giovani Nazionale, arriva la card virtuale che offre sconti e agevolazioni per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni.

La Carta Giovani Nazionale è una card virtuale che si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni.

La card offre sconti e agevolazioni per la casa, lo sport, il tempo libero, la cultura, la mobilità e la formazione.

La Carta fa parte del circuito di EYCA (European Association Youth Card), è gratuita, digitale e scaricabile sull’app IO.

La ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone ha spiegato: “Abbiamo immaginato le ventiquattro ore di vita quotidiana di un giovane, dal prendere i mezzi di trasporto ad affacciarsi alle biblioteche, alle librerie, ai musei, ai corsi di inglese, fino alle attività ludiche. Con la Carta, nata grazie all’impegno di più di cinquanta aziende italiane e internazionali, enti pubblici e start up, offriamo ai ragazzi strumenti veri e opportunità esclusive. I ragazzi hanno bisogno di fidarsi dello Stato e noi abbiamo il dovere di garantire loro una rete di servizi che li accompagni negli studi, nella ricerca del lavoro, nel percorso di realizzazione personale con risposte concrete. Parliamo di 11 milioni di cittadini: il nostro obiettivo è arrivare a tutti”.

Per richiedere la Carta è, dunque, necessario installare l’app IO. In seguito bisogna effettuare l’accesso tramite identità digitale Spid o, in alternativa, con la Carta d’identità elettronica (CIE). Terminati questi passaggi, bisognerà procedere con l’attivazione della card virtuale.

Dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani, si potrà richiedere la Carta e visualizzare i partner e le opportunità offerte, oltre che alle istruzioni per usufruirne.

Come utilizzare la Carta

La Carta si può usare in due modi, a seconda che si tratti di un acquisto in un negozio fisico oppure online.

Nel primo caso, basterà esibire la Carta in cassa per ottenere lo sconto. Per gli acquisti online, invece, bisogna aprire il dettaglio dell’agevolazione a cui si è interessati per visualizzare un codice. Il codice andrà, copiato e incollato direttamente nel campo sconto del sito dell’esercente.

