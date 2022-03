💥8 MARZO 2022: SCIOPERO FEMMINISTA E TRANSFEMMINISTA CONTRO LA GUERRA!

MATTINA

Flashmob… More info soon…Stay tuned

POMERIGGIO

Ore 17 Corteo femminista e transfemminista da Piazza della Repubblica

âš ATTENZIONE! Non piĂą da Piazza Esquilino!

đź’ĄIl prossimo 8 marzo chiamiamo tutte e tutti allo sciopero contro la guerra, a riempire le piazze che Non Una Di Meno sta organizzando, a prendere parte alla

mobilitazione permanente per far tacere immediatamente le armi.

đź’ĄFermiamo la guerra in Ucraina, fermiamo il riarmo delle potenze mondiali, fermiamo l’escalation

bellica sui corpi della gente!

đź’ĄSiamo con le donne ucraine in Italia, lontane da casa per

curare i nostri cari, trattate fino a oggi come cittadine di serie B

al pari di tutte le altre migranti sul suolo europeo.

đź’ĄSiamo con chi resiste all’occupazione in Ucraina e con l’opposizione

sociale e femminista russa contro il regime di Putin.

đź’ĄContro la guerra dei potenti, reclamiamo un’Europa senza confini, democratica e solidale.

đź’ĄReclamiamo giustizia sociale e climatica, ridistribuzione della

ricchezza, autodeterminazione e libertĂ di movimento per chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalle catastrofi ambientali, da

violenze e abusi.

💥8 marzo – sciopero transfemminista contro la guerra!

#ScioperoControLaGuerra #8Marzo

