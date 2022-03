Prefettura di Roma: unità di crisi per accoglienza profughi ucraini

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

presidente@regione.lazio.it segreteria.presidente@regione.lazio.it

AL SIG. SINDACO DI ROMA CAPITALE

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

AL SIG. CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

annapoletano@regione.lazio.it gabinetto.giunta@regione.lazio.it

AL SIG. CAPO DI GABINETTO DEL SIG. SINDACO DI ROMA CAPITALE

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE LAZIO

wdercole@regione.lazio.it direzionegenerale@regione.lazio.it

AL SIG. DIRETTORTE DELLA DIREZIONEREGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE

oguglielmino@regione.lazio.it

AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONEREGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIAOSANITARIA

mannicchiarico@regione.lazio.it direzionesalute@regione.lazio.it

AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITà

sfermante@regione.lazio.it seg.infrastrutture@regione.lazio.it

AL SIG. DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ctulumello@regione.lazio.it aantonelli@regione.lazio.it

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ANCI LAZIO

presidente@ancilazio.it

AL SIG.DIRETTORE GENERALE ARES 118

c.a. Maria Paola Corradi dirgen@ares118.it

AL SIG. PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO

c.a. Piero Balestrieri segreteria@act-lazio.it

QUESTURA DI ROMA

gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it immig.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: convocazione unità di crisi ai sensi dell’ Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione della Presidenza del consiglio dei Ministri

recante le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione di insediamento dell’unità di crisi di cui all’ordinanza indicata in oggetto che si terrà lunedì 7 marzo p.v. alle ore 12.00 in modalità mista.

Il link per il collegamento alla sala virtuale sarà comunicato in via speditiva.

D’ORDINE DEL PREFETTO

Il Dirigente di turno (de Bono)