INCLUSIONE E COESIONE: LE AZIONI DEL PNRR A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE

INCONTRO APERTO, ORGANIZZATO DAL PD DI BRACIANO

SABATO 05 MARZO 2022

Si è tenuto a Bracciano, presso la tensostruttura della parrocchia di Bracciano 2, il convegno organizzato dal Partito Democratico dal titolo “Inclusione e coesione: le azione del PNRR a sostegno del terzo settore”.

Davanti a un pubblico numeroso e attento, la Segretaria e moderatrice Chiara Mango, introducendo e ringraziando tutte/i ha dato la parola a Luca Polizzano, esperto di Sviluppo Locale e responsabile dello Spazio Attivo Lazio Innova di Bracciano che ha illustrato le opportunità del PNRR, oltre 190m miliardi di euro a disposizione del sistema Italia destinato a un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 e articolato in sei settori d’intervento prioritari e obiettivi: Transizione digitale, Istruzione e ricerca, Transizione verde, inclusione e coesione, Infrastrutture per la mobilità sostenibile, Salute e resilienza.

Interventi importanti che mettono di fronte la pubblica amministrazione e in particolare da parte gli enti ad numerose sfide: capacità di programmare, mettere in campo competenze e professionalità all’altezza, trovare progetti cantierabile e coerenti con le finalità del PNRR, sapere progettare azioni in grado di cambiare veramente il futuro del nostro territorio.

A seguire prende la parola l’Assessore alla Politiche Sociali, Inclusione e Accoglienza Massimo Guitarrini, il quale sottolinea l’importanza e l’impegno dell’Amministrazione Comunale e il suo nel seguire il “timing della Missione 5 del PNRR in particolar modo la Sottocomponente Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale. Con i tecnici dell’Ufficio di piano, che coordina le azioni dell’ambito socio-sanitario del distretto 4.3. (Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana e Canale Monterano), stiamo studiando le strategie per accedere al finanziamento delle 7 azioni che andranno a potenziare le Macro-attività del Piano sociale di zona per prevenire l’esclusione e marginalità sociale attraverso il supporto delle situazioni di fragilità sociale ed economica, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità.”

Ultimo intervento di Walter Celletti, esperto di Social Innovation, ha incentrato il suo intervento sul ruolo del terzo settore nella strategia del PNRR. Bisogna superare una debolezza strutturale dei processi partecipativi Terzo settore legata al ricambiogenerazionale, favorire NUOVE FORME DI APPRENDIMENTO, una formazione continua necessaria in un mondo del lavoro aperto, e in continua mutazione e soprattutto avere la Capacità di «smontare» le regole e le procedure che ci siamo dati, per costruirne altre.

Celletti indica poi Quali sono le sfide della mission “Coesione inclusione sociale”: Velocità di realizzazione delle misure (70% degli impegni entro il 2022), Competizione tra le amministrazioni locali per accaparrarsi le opportunità eQualità ed efficienza dell’azione di intervento (potere di revoca del Governo nel caso di criticità nella realizzazione). Per superarle servirà Monitoraggio costante delle opportunità, Dialogo costante tra gli stakeholders sui territori e Costruzione di gruppi di lavoro permanenti, circolari (esperti, amministratori, operatori sociali, cittadini), multidisciplinari (competenze diffuse).

Presente all’iniziativa la Consigliera Regionale Michela Califano, manifestando il suo impegno e quello della Regione Lazio a sostenere tutte le iniziative volte a migliorare i servizi per la collettività.