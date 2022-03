Avab odv Bracciano: prosegue l’encomiabile iniziativa di aiuti

In questo momento storico, dopo il dramma covid , di certo non ci aspettavamo una Guerra….

Possiamo dire che comunque come sempre l uomo sa anche rilanciare la solidarietà verso il prossimo con iniziative a favore di chi ha bisogno.

Qui in una parte geografia tra mare , colline, lago ed arte , c è Bracciano…

Una Bracciano che si è saputa evidenziare per la grande solidarietà che ha dimostrato durante l iniziativa dell’ Avab odv Bracciano a favore di una raccolta di derrate alimentari per l Ucraina.

Una settimana volata in un attimo, intensa, pesante, complicata, nell’ organizzazione, ma di grande riuscita, con tre giorni di raccolta intensa di derrate alimentari…

Tanti i cittadini speciali che oltre a donare si sono messi al fianco dell’ associazione Avab odv Bracciano in questa impresa importante a favore di un popolo in guerra, l Ucraina….

Giorni intensi ad impacchettare , dividere e sistemare…

**Un grazie alle scuole , presidi ed alunni di Bracciano di ogni ordine e grado,

**un grazie speciale alla polizia di cittametropolitana distaccamento di Bracciano nella persona del comandante Paola Bugliazzini e i suoi operatori meravigliosi che si sono prestati a supportarci con i loro mezzi,

** un grazie ai gentili cittadini che si sono prestati ad impacchettare con noi,

**un grazie ad associazioni e parrocchie che ci hanno supporto,

**Un grazie ai giornali locali e del litorale che si sono interessati e ci hanno dato visibilità, come in particolare il NUOVO L AGONE che ci ha seguito attentamente durante questa iniziativa ,

** Grazie all agraria di Bracciano per averci messo a disposizione l intero piazzale dell’ agraria per la raccolta,

** Un grazie particolare a SC TRASLOCHI E TRASPORTI che con i suoi operatori si è messa a disposizione con camion per il trasporto dei materiali,

** Un grazie al comune che ci ha dato la disponibilità di un garage per depositare le derrate già impacchettate..

** Poi in tutto questo, c è chi più di tutti ha dato il massimo con ore ed ore a lavorare, ritrovandosi dopo tutti questi giorni con dolori ovunque .

Giorno e sera a sistemare più possibile ciò che si raccoglieva…chi sono?

I meravigliosi operatori dell’ associazione Avab odv Bracciano, che non hanno arretrato e anche oggi con l intensa pioggia e grandine hanno continuato il lavoro scaricando più camion e pik up pieni di pacchi, che dal piazzale dell’ agraria di Bracciano andavano stipati in magazzini prima della partenza che si prevede tra domenica e lunedì cm.

A questi volontari va il ringraziamento più grande, si sono autofinanziati per il pasto e il carburante negli spostamenti, grazie a voi che siete il bello di un paese e lo dimostrate da anni vicino alla comunità dove serve…

Domani il lavoro continua, la raccolta è finita per ora, ma c’è ancora tanto da impacchettare e sistemare ….quindi avanti…con forza e determinazione per la solidarietà..

Avab odv Bracciano