Ucraina. Landini: no all’invio di armi. Sabato tutti a Roma per la pace.

“Sabato prossimo tutti a Roma per la manifestazione nazionale contro la guerra in Ucraina, che già registra l’adesione di tutto il movimento per la pace”.

Questo l’invito del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a partecipare alla mobilitazione ‘Europe for peace’ in programma per il 5 marzo.

“Lavoratori, lavoratrici, pensionati, studenti sfileranno in corteo per le strade di Roma a dimostrare – sottolinea Landini – la solidarietà con la popolazione ucraina, vittima di una assurda e inaccettabile aggressione militare da parte della Russia. Aggressione che condanniamo senza se e senza ma”.

“Riteniamo importante manifestare uniti con il movimento per la pace per ribadire – prosegue il leader della Cgil – l’urgenza del coinvolgimento dell’ONU per raggiungere quanto prima il cessate il fuoco, ed aprire il negoziato e proteggere la popolazione civile”.