L’urgenza della pace, Fondazione Patrizio Paoletti

Mentre bombardamenti e scontri armati continuano in Ucraina, dai Paesi di tutto il mondo arrivano appelli per chiedere che si fermi l’aggressione militare russa.

Bambini, donne e uomini stanno perdendo la vita ora dopo ora, sono già un milione le persone in fuga dal Paese. L’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, ha parlato di “genocidio” nel suo intervento all’assemblea straordinaria (Ansa).

L’immane devastazione prodotta da questi accadimenti e tutto quello che ne deriva costringe gli abitanti di tutto il mondo a confrontarsi con eventi-minacce che possono mettere a rischio il futuro di tutti. Inoltre, sono più di 100.000 i conflitti nel resto del mondo (Armed Conflict Location & Event Data Project, 2021). La pandemia ha acuito i focolai di crisi, facendo esplodere violenza e ribellione in gran parte del globo. Esplodono case e scuole, decine di migliaia di bambini ucraini stanno affrontando la morte di familiari e amici e la fuga, vivendo esperienze devastanti che avranno effetti anche a lungo termine gravissimi per la loro salute mentale e psicologica.

Come confrontarsi con tutto l’orrore di questa situazione? Da oltre 20 anni la mission della Fondazione Paoletti è coltivare la pace, promuovendola come valore assoluto. Questa visione ispira il nostro agire in ogni contesto, anche in situazioni estreme, di frontiera, per creare concretamente le condizioni necessarie alla ricostruzione e allo sviluppo. Siamo da sempre vicini alle comunità colpite da guerre e calamità naturali. Patrizio Paoletti è alla guida di progetti sociali e programmi educativi internazionali che hanno l’obiettivo di promuovere la resilienza umana, la consapevolezza, il benessere personale e comunitario e la pace.

L’emergenza senza precedenti che stiamo attraversando oggi ci chiama a comprendere l’urgenza che il mondo diventi consapevole della necessità della pace: occorrono compassione, gentilezza e speranza, insieme ad azioni risolute, di fronte a queste sfide comuni. Come scriveva il grande poeta Hölderlin: “Là dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva”. Se il rischio più grande è che gli individui si sentano impotenti e si de-responsabilizzino rispetto agli eventi in corso, la forza più grande è la possibilità della cooperazione, che nasce dalla consapevolezza comune che insieme si può essere realmente più forti. Così, se immane è in questo momento la manifestazione di forze distruttrici, numerosi sono anche i gesti di individui e gruppi per la pace, per dare voce all’aspirazione millenaria all’amore e all’armonia, da parte di un’umanità che non si riconosce più in chi nega i diritti fondamentali dell’uomo, e invoca la non-violenza.

La chiave di volta risiede nell’educazione al rispetto per la vita, come impegno individuale e di insieme: dobbiamo divenire capaci di non perdere noi stessi nel mezzo di questi conflitti, di non perdere la nostra sensibilità al nostro e all’altrui dolore, dobbiamo divenire capaci di creare ponti e spazi di pace dentro di noi, nel nostro ambiente e nelle nostre famiglie e comunità. Solo da questi luoghi di pace interiori si può giungere ad una pace davvero duratura e universale, nella consapevolezza che ogni vita umana è sacra e inviolabile. La pace, ancor prima di essere una condizione esteriore, è una condizione interiore, non si pone in primo luogo al mondo, ma a ciascuno in se stesso. E’ questo il giusto atteggiamento che può impedirci di renderci colpevoli di nuove catastrofi.

L’atto costitutivo dell’UNESCO recita: “Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che vanno costruite le difese della pace”. Il passaggio fondamentale è questo: non possiamo fare altro, come ha detto Rita Levi Montalcini, che educare i bambini e gli adolescenti, e anche noi stessi adulti, all’uso dei pre-frontali, dell’area valutativa del nostro cervello. Se non impariamo a trovare quello spazio tra sollecitazione e risposta, che diventa il nostro momento di consapevolezza, non riusciremo mai a cambiare il corso della storia.

Per migliorare il mondo che ci circonda, infatti, dobbiamo prima di tutto cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi e assumere un altro punto di vista, prendendo consapevolezza delle nostre risorse interiori e diventando in prima persona agenti del cambiamento, uomini e donne di pace.

Che cosa è davvero importante per noi come specie? Una vita sostenibile, superando gli archetipi e i modelli sociali insostenibili che ci sono stati trasmessi, come il vecchio paradigma “mors tua, vita mea”, comprendendo che il mondo ha bisogno di un nuovo paradigma, l’unico che continuerà a garantirci un futuro: “vita tua, vita mea”.

Il fuoco che non deve quindi cessare è quello della fiaccola della pace che, accesa nelle menti e nei cuori di un’umanità nuova, è in grado di illuminare e portare speranza anche nelle ore più buie della storia, per superarle e guardare oltre.

In questi anni la Fondazione ha dialogato con Premi Nobel, scienziati, filosofi e imprenditori, sulla pace, attraverso la conference internazionale 21 Minuti – I saperi dell’eccellenza, ideata dal presidente Patrizio Paoletti. Vogliamo rivivere con voi i preziosi video-contributi sul valore della pace di Mairead Corrigan – Maguire, Betty Williams e Patrizio Paoletti, riconoscendone l’attualità e il dono immenso che rappresentano per tutti coloro che desiderano essere attori del cambiamento.

Fondazione Patrizio Paoletti