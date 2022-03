“Siamo tutti d’accordo- dichiara il Delgato all’ambiente Rocco Ferraro- nel ritrovarci assieme per sostenere il popolo Ucraino in questo momento davvero difficile.

La mobilitazione è fondamentale per ribadire il No alla guerra, con la manifestazione di domani alle 19.30 da piazza del Campidoglio. Amministratori, sindaci e cittadini saranno assieme per ribadire le ragioni della Pace e la richiesta del cessate il fuoco. Nel frattempo il nostro Ente metropolitano si è organizzato per raccogliere aiuti che saranno destinati in Ucraina, grazie alla collaborazione con la Prefettura e la Diocesi di Roma. La nostra sede operativa di via di Ribotta, sarà il luogo di raccolta di medicinali e oggetti di prima necessità che verranno coordinati dalle Amministrazioni comunali nel territorio metropolitano”.