IL SINDACO DI BRACCIANO IN VISITA AL COMANDO ARTIGLIERIA

Il primo cittadino incontra la comunità militare del territorio

Bracciano (RM), 04 marzo 2022. Il Comandante dell’Artiglieria, Generale di Brigata Francesco Principe, ha accolto oggi il Sindaco di Bracciano, Dott. Marco Crocicchi, in una visita alle caserme “Montefinale” e “Cosenz”.

Durante la sua visita nella caserma “Montefinale”, il Sindaco ha avuto l’occasione di approfondire la conoscenza riguardo l’Artiglieria dell’Esercito, in particolare il Generale Principe ha illustrato le molteplici attività operative cui fa fronte la cosiddetta “arma dotta”, tra le quali l’impiego di personale altamente specializzato sia in esercitazioni nazionali e internazionali sia nell’operazione “Strade Sicure”. Inoltre, il Comando Artiglieria si occupa della formazione e dell’addestramento specialistico dei militari dell’Esercito appartenenti a tutte le categorie che, destinati all’Arma di Artiglieria, conseguono a Bracciano le qualifiche e le specializzazioni necessarie per i loro incarichi.

Alla caserma “Cosenz”, il Generale Principe e il Dott. Crocicchi hanno visitato i locali in cui è stato attivato il punto di vaccinazione della Difesa, allestito proprio all’interno dell’infrastruttura, dove i militari dell’Esercito, in stretto coordinamento con l’ASL Roma 4, operano per la campagna vaccinale che, dopo poco più di un anno, ha visto la somministrazione di circa sessantaseimila vaccini a favore della comunità braccianese.

L’incontro tra il Sindaco e il Comandante dell‘Artiglieria, oltre a un’opportunità per conoscere più da vicino la numerosa comunità militare che opera nel territorio, ha consentito a consolidare i legami di stima e di amicizia che contraddistinguono l’Artiglieria e l’amministrazione comunale di Bracciano.