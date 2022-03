CITTA’ METROPOLITANA ROMA, MONTE CATILLO: FERRARO: “RISERVA DA PRESERVARE E DA RILANCIARE”

Continuano i sopralluoghi nelle riserve naturali della Città metropolitana, un viaggio per preparare gli “Stati generali dell’ambiente” coinvolgendo le amministrazioni interessate, associazioni ambientaliste, operatori economici e turistici.

“Siamo impegnati in queste settimane – ha dichiarato il Consgliere Delegato all’ambiente di CM, Rocco Ferraro – ad incontrate tutti gli attori che, assieme a noi, stanno lavorando per costruire una nuova politica ambientale che rigeneri e rilanci questi luoghi e incontaminati.

Questa mattina ho incontrato l’Amministrazione comunale di Tivoli, personale che lavora quotidianamente per la Riserva e volontari. Assieme a me la Consigliera Delegata Manuela Chioccia con la quale mi sono confrontato in merito alle eventuali criticità riguardanti gli accessi stradali alle Riserve naturali per migliorarne la viabilità. Monte Catillo, che è la più estesa riserva naturale del nostro territorio e potrà essere luogo di turismo sostenibile nel circuito di tour operator che operano sul settore naturalistico.

Abbiamo trovato una situazione di stallo, dove gli uffici, non avendo indicazioni politiche erano costretti ad agire per forza d’inerzia, spesso sotto organico. È ora di intraprendere una nuova stagione di rigenerazione, abbiamo cinque anni davanti per rilanciare questo territori che da troppo tempo hanno dovuto fare da soli non avendo di fatto avuto nessun indirizzo politico chiaro a cui fare riferimento.”

Rocco Ferraro, Consigliere Delegato Ambiente CMRC